Drei Künstler, die den Pirmasenser gut bekannt sind, präsentieren sich mit Achim Ribbeck, Martin Schöneich und Stephan Müller ab heute in der früheren Kopp-Fabrik. Zu sehen sind drei sehr verschiedene Bildhauer.

„Geometrie der Körper – Aspekte der Bildhauerkunst“ nennt der Pirmasenser Kunstverein die Ausstellung, die heute, 18 Uhr, eröffnet wird. Der Verein hat die frühere Koppfabrik schon öfter für Ausstellungen genutzt und wird dieses Mal im Erdgeschoss einen weitläufigen Trakt bespielen, der bisher noch nie für die Kunst geöffnet war.

Mit Stephan Müller aus Rodalben, Martin Schöneich aus Vorderweidenthal und Achim Ribbeck aus Frankfurt sind drei Bildhauer zu sehen, die recht unterschiedlich ans Werk gehen und gegensätzlichen Positionen vertreten. Der Südpfälzer Schöneich zeigt geometrisch-abstrakte Plastiken in Holz und Kunststoff. Der 1955 geborene Künstler arbeitet mit dem Raum, stellt seine Objekte dynamisch auf und definiert damit Raum wieder neu. Schöneich hat an der Münchner Akademie der Künste studiert und ist den Pirmasenser spätestens seit den Schuhmädchen auf dem Joseph-Krekeler-Platz vor der Alten Post ein Begriff. Wobei diese Arbeit mit der rein figürlichen Darstellung der Schuhträgerinnen eher untypisch für das Schaffen von Schöneich ist.

Der aus Bad Kreuznach stammende Ribbeck hingegen, von dem in Pirmasens am Seniorenheim St. Anton eine Menschengruppe in Stein zu sehen ist, arbeitet immer figürlich und das sehr akkurat. Der 1944 geborene Bildhauer ist für fein-ziselierte und anatomisch perfekt gearbeitete Figuren bekannt und wird diese auch in die Koppsche Fabrik mitbringen. Ribbeck hat in Mainz Grafik und Kunsterziehung studiert.

Der Wilde unter den drei Künstlern ist der Rodalber Stephan Müller, der mit der Kettensäge an seine Holzskulpturen geht und hier sehr expressive Figuren schafft. Seine emotional aufgeladenen Arbeiten wird Müller während der Ausstellung vor Ort weiterbearbeiten, wie der Kunstverein in der Einladung ankündigt. Von Müller sind in Rodalben allein drei große Skulpturen am Bahnhof, am Ortsausgang in Richtung Münchweiler sowie am Bärenfelsen im öffentlichen Raum zu sehen.

Die Ausstellung wird heute Abend, 18 Uhr, eröffnet. In die Arbeit der Künstler führt Matthias Strugalla im Gespräch mit den Künstlern ein. Ergänzend zu den ausgestellten Arbeiten wird Stephan Müller am 7. und 21. Oktober von 14 bis 17 Uhr in einer Werkstatt vor Ort bei der Arbeit an neuen Skulpturen Einblick in seine künstlerische Arbeitsweise geben.

Öffnungszeiten

Bis 25. Oktober Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.