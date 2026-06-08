Die drei „Münchweiler-Mädels“ haben für ein Novum im deutschen Galopprennsport gesorgt.

Erstmals waren gleich drei Reiterinnen aus der Rodalb-Gemeinde, Marie Gast, Larissa Bieß und Nora Cronauer, gemeinsam in einem Rennen auf Deutschlands Parade-Hippodrom in Iffezheim am Start. Im Albert-Steigenberger-Gedächtnisrennen, einem mit 18.000 Euro dotierten Ausgleich III über 2800 Meter, lag Nora Cronauer bis kurz vor dem Zielpfosten mit dem sechsjährigen Wallach Spectacular Style in Führung. Im Kampf um die Podestplätze war es denkbar knapp, die Richter mussten das Zielfoto vergrößern. Nora Cronauer sicherte Besitzer Eugen-Andreas Wahler, dem langjährigen Präsidenten des Hamburger Rennvereins, als Vierte noch 1800 Euro Preisgeld. Larissa Bieß kam direkt hinter ihrer besten Freundin ins Ziel und gewann auf der Stute Attention Rocket mit 900 Euro das letzte Platzgeld. Marie Gast wurde auf Valerta Neunte im 14-köpfigen Feld.

Nächsten Sonntag möchte Nora Cronauer in Chantilly auf der bekanntesten französischen Rennbahn ihre Führung in der Weltmeisterschaft der Amateur-Rennreiterinnen verteidigen.