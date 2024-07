Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, sind im Zeitraum von 1. Juni bis zum 2. Juli mehrere Fenster sowie ein Pavillon an der Villa im Neufferpark beschädigt worden. Die Polizei vermutet, dass dort diverse Trinkgelage abgehalten worden sind. Die Schadenshöhe wird mit zirka 3000 Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.