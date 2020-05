Am Dienstag nach Pfingsten, 2. Juni, beginnen nach Angaben der Stadtverwaltung die Arbeiten zum Ausbau der Trifelsstraße in Gersbach. Der rund 160 Meter lange Abschnitt zwischen Christian-Müller- und Kurpfalzstraße wird voraussichtlich bis November komplett erneuert. Bereits im vergangenen Herbst hatten die Stadtwerke die Infrastruktur (Wasser) modernisiert. Im Rahmen der Maßnahme werden Fahrbahn und Gehweg ausgebaut sowie die Straßenentwässerung erneuert. Die Beleuchtung wird mittels sparsamer LED-Laternen modernisiert. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird rund 1340 Quadratmeter Verkehrsfläche vollständig erneuert sein. Die Planung liegt in Händen des Ingenieurbüros Klages (Waldfischbach-Burgalben).

Das Projekt innerhalb des laufenden Straßenausbauprogramms ist mit Gesamtkosten in Höhe von 560.000 Euro veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über wiederkehrende Beiträge. Bereits vollständig abgeschlossen ist eine Kanalsanierung. Dafür wurden Investitionen in Höhe von rund 120 000 Euro getätigt. Die Kosten werden über den Sonderhaushalt Abwasserbeseitigung finanziert.

Die Straßenbauarbeiten werden von der Firma Wolf & Sofsky Infrastrukturbau GmbH (Zweibrücken) unter Vollsperrung durchgeführt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Für Fußgänger ist der Zugang zu den Grundstücken nach Absprache und Bauzustand möglich. Während der Bauzeit sind die Mitarbeiter beim Transport der Mülltonnen gerne behilflich.