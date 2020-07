Ein 92-jähriger Mann aus Pirmasens wurde am Dienstagvormittag Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei mutmaßliche Diebinnen stahlen nach Angaben der Polizei einen Safe aus der Wohnung des Mannes. Die zwei Frauen verschafften sich Zugang zu der Wohnung des 92-Jährigen in einem Mehrfamilienhauses „Auf der Hahnenruh“. Sie wohnten nebenan und hätten sich ausgesperrt, gaben die Frauen vor. Sie müssten nun auf den Bruder warten. Die beiden Frauen sollen sich circa eine halbe Stunde in der Wohnung aufgehalten haben. Am Abend stellten Verwandte fest, dass ein Safe aus dem Schlafzimmer fehlte. Im Safe sollen sich Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und mehrere alte Münzen befunden haben.