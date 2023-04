Einen Schaden von mehr als 3000 Euro hat eine 58-Jährige Frau zu beklagen, die am Mittwoch von einer Frau asiatischen Typs bestohlen worden ist. Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer gerade dabei, Einkäufe aus dem Kaufland in ihrem Wagen zu verstauen, als sie von der Fremden angesprochen wurde. Die Unbekannte wollte auf Englisch den Weg zum Krankenhaus wissen und übergab der 58-Jährigen ein altes Handy, auf dem sie die Daten des Krankenhauses eingeben sollte. Derart abgelenkt, merkte die Frau erst zu spät, dass ihr die Fremde eine Geldbörse aus der Jacken gefischt hatte. Neben Geld sind nun ein Smartphone, diverse Karten und Papiere weg. Die Täterin wird als 1,50 Meter kleine Frau asiatischen Erscheinungsbilds beschrieben, 30 bis 35 Jahre alt mit rundlichem Gesicht und schwarzen, zum Zopf gebundenen Haaren. Hinweise an die Polizei, Telefon 06331 5200, E-Mail: kipirmasens@polizei.rlp.de.