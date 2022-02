Nur ihrer Aufmerksamkeit haben es zwei Frauen zu verdanken, dass sie am Dienstag nicht zum Opfer von Trickdieben wurden. Die Polizei berichtet, dass die Frauen im Alter von 56 und 42 Jahren gegen 10 Uhr am Dienstag Geld am Einzahlautomaten der Sparkasse in der Bahnhofstraße einzahlen wollten.

Mehrere Kuverts mit Bargeld waren den Angaben zufolge auf dem Automaten abgelegt und ein größerer Teil des Geldes war bereits eingezahlt. Dann sei plötzlich ein Mann, circa 50 Jahre alt, graumelierte kurze Haare, dunkel gekleidet, blaue OP-Maske, neben der Einzahlerin aufgetaucht und habe auf einen 20-Euro-Schein auf dem Boden gezeigt. Die Frau habe sich daher umgedreht und während der Mann den Geldschein an sich nahm, griff sich laut Polizei ein weiterer Mann die abgelegten Kuverts. Die beiden Frauen reagierten dem Polizeibericht zufolge geistesgegenwärtig und lautstark, so dass weitere Anwesende aufmerksam wurden.

Die Einzahlerin habe dem zweiten Mann die Kuverts wieder abgenommen. Zur Gewalt sei es nicht gekommen. Die beiden Männer hätten kein Wort gesprochen und zu Fuß die Sparkasse in Richtung Parkplatz Bahnhofstraße verlassen. Dort seien sie in ein Auto eingestiegen. Ein Schaden entstand laut Polizei bei dem Vorfall nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.