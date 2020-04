Am Montag, gegen 10.40 Uhr, wurde laut Polizei ein 70-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes in der Pirmasenser Arnulfstraße von einem Mann angesprochen und gefragt, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Nachdem der ältere Mann seinen Geldbeutel geöffnet hatte, warf der Täter das Geldstück einfach in das Münzfach. Nachdem die beiden Männer festgestellt hatten, dass ein Wechseln nicht möglich war, griff der Täter unvermittelt in den Geldbeutel, um sein Zwei-Eurostück wieder herauszuholen. Dann rannte der jüngere Mann laut Polizei in Richtung des Imbisses „Subway“ davon. Erst beim anschließenden Einkauf bemerkte das Opfer, dass sich nur noch ein Zehn-Euroschein im Geldbeutel befand. Aber der 70-Jährige hatte kurz zuvor 500 Euro abgehoben. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kurze braune Haare, kein Bart, keine Brille, sprach osteuropäischen Dialekt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.