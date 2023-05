Sechs Thaiboxer der Treverer Fighters Waldfischbach-Burgalben waren für die Weltmeisterschaften in Bangkok nominiert, nun sind auch die letzten zwei ausgeschieden.

Am Montag verlor zunächst Franziska Petri ihren Auftaktkampf in der U23-Klasse bis 54 Kilogramm gegen die EM-Dritte, Diana Zhussupova aus Kasachstan, die ihr Mitte der zweiten Runde die Nase brach. Die 21-Jährige aus Kaiserslautern musste aufgeben.

Danach musste Przemyslav Hucko im Viertelfinale des Schwergewichts (über 91 Kilo) gegen den Südkoreaner Hojae Lee eine umstrittene Abbruchniederlage hinnehmen. Der Enkenbacher hatte die erste Runde gewonnen, führte auch in der zweiten, als er nach einem Gesichtstreffer angezählt wurde. Hucko hätte, so Trainer Marcus Klimscha, weiterkämpfen können, doch es habe „dem Ringrichter an Feingefühl gefehlt“.