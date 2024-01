Im Prozess gegen den 38-jährigen Kraftfahrer aus Pirmasens, der seinen 58-jährigen Nachbarn in der Pirmasenser Herzogstraße nach einem Streit im Juli 2023 schwerstverletzt hat, wurden gestern vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken die Plädoyers gesprochen.

Die Anträge zwischen Anklage und Verteidigung gehen weit auseinander. Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann sieht den Tatbestand des versuchten Totschlages beim 38-jährigen Angeklagten als erfüllt an und fordert fünf Jahre Haft für ihn. Verteidiger Thorsten Peppel geht von gefährlicher Körperverletzung aus. Er fordert für seinen Schützling eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten Haft.

Fünf Tage wurde vor Gericht verhandelt, mehrere Zeugen sagten aus. Für die Anklägerin habe sich der Sachverhalt so bestätigt, wie ihre Anklage lautet, betonte sie. Sie sieht: „Auf der einen Seite der Nachbar, der sich mit seiner Familie bedroht gefühlt habe, auf der anderen Seite ,der Komische, der immer komisch mit dem Stock herumläuft und die Leute anspricht und wirres Zeug spricht’.“ So sei es dann am 10. Juli zur Eskalation zwischen den beiden Männern im Treppenhaus des Nachbarn gekommen, die dem 58-Jährigen fast das Leben gekostet hätte.

Mit dem Hubschrauber in die Uniklinik

Der 38-Jährige habe um 12.02 Uhr das Nachbarhaus betreten und es 14 Minuten später verlassen. Zurück blieb der schwerstverletzte 58-Jährige. Auf dem Podest in der zweiten Etage hatte sich eine große Blutlache gebildet, ein blutverschmierter Sektkübel und eine zerbrochene Glasflasche lagen dort. Der 58-Jährige wurde ins Pirmasenser Krankenhaus gebracht und von dort mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Homburg geflogen. Der Angeklagte wurde in seiner Wohnung verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Dass es an diesem Tag zur Eskalation gekommen sei, sieht die Anklägerin und der Anwalt der Nebenklage, Jan-Phillip Schmidt, darin, dass sich die Ehefrau des Angeklagten vom Nachbarn bedroht gefühlt habe. Dieser hätte gegen 8 Uhr mit einem Stock in der Hand vor ihrer Haustür geklingelt und gedroht. Das Gericht hörte sich die dann folgenden Sprachnachrichten zwischen der Ehefrau und ihrem Mann an. „Furcht, Angst oder Schrecken“ seien daraus nicht zu erkennen gewesen, so die Anklägerin. Die Ehefrau holte ihren Ehemann danach von seiner Arbeitsstelle ab. „Drei Stunden später zog sich der Angeklagte einen Handschuh über die Hand und ging gegenüber ins Haus.“ Von einer affektiven Handlung könne da keine Rede sein, so die Oberstaatsanwältin.

Hat ihn die Ehefrau aufgestachelt?

Der Anwalt der Nebenklage folgert: „Die Ehefrau hatte ihn aufgestachelt.“ Das Ergebnis: Beim 58-jährigen bestand „potenzielle Lebensgefahr“, als er in der Uniklinik durch Rechtsmediziner untersucht wurde. Im letzten Wort brach der Angeklagte sei Schweigen. Er sagte: „Ich entschuldige mich, ich wollte keinen Menschen töten. Das Urteil wird am Freitag gesprochen.