Der Angriff dauerte nur elf Minuten. 92 US-Bomber entluden am 9. August 1944 tonnenweise Spreng- und Brandbomben über Pirmasens. Große Teile des Horeb und der Hauptstraße brannten. Dabei wollte die Bomberflotte Stuttgart und München treffen. Ein Besatzungsmitglied meldete sich 70 Jahre danach.

Die Stadt Pirmasens hat eigenen Angaben nach ab sofort einen Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge verhängt. In Pirmasens sei die Aufnahmequote im Juli um 82,6 Prozent überschritten worden.

Rund 1100 Besucher kamen am 20. und 21. Juli zum Mittelaltermarkt in den Strecktalpark Pirmasens. Es war das erste Event dieser Art seit dem Intermezzo am Eisweiher vor acht Jahren. Nächstes Jahr soll es noch größer werden.

Er ist nach dem Storch der zweitgrößte einheimische Vogel und aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit häufig durch Bachtäler schreitend anzutreffen. Naturkenner sind der Ansicht, dass sich der Graureiher in unserer Region deutlich über das normale Vorkommen hinaus ausgebreitet hat.

Einst waren sie gute Nachbarn, ein heute 69- und ein 72-Jähriger, in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Aber dann begann Streit zwischen ihnen, der an einem Sonntag im vergangenen Oktober eskalierte und den 69-Jährigen am Mittwoch auf die Anklagebank des Pirmasenser Amtsgerichts brachte.

Beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land soll künftig eine Parksünder-App den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern. Bevor sie zum Einsatz kommt, stehen allerdings noch interne Schulungen an.

Die Zweibrücker RHEINPFALZ möchte mit ihren Lesern ins Gespräch kommen, erfahren, was sie erleben und was sie beschäftigt. Dafür probieren wir ab Mittwoch etwas Neues aus.

Für die Pferdezüchter aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland bildet das Zweibrücker Landgestüt das Schaufenster für die Zucht. Fohlen, Reitpferde und Stuten stehen am Wochenende im Blickpunkt.