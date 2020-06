Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, ist ein 29-jähriger Mann aus Karlsruhe am späten Mittwochnachmittag auf der L 478 zwischen Fischbach und Rumbach verunglückt. Laut Polizei geriet er in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen eines 57-jährigen, ebenfalls aus Karlsruhe stammenden Fahrers. Nach dem Anstoß schleuderte der Transporter nach rechts in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Der andere Wagen kam im Grünstreifen rechts der Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, auch der Pkw des 57-jährigen wurde beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Sauertalgemeinden mit 30 Kräften und fünf Fahrzeugen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L 478 bis 20.30 Uhr voll gesperrt.