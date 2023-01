Zwischen Freitag und Dienstag, 10 Uhr, versuchten in Dahn bislang Unbekannte einen Ford Transit aufzubrechen. Der Transporter stand auf dem Parkplatz Äußermühlstraße. Dem Täter gelang es nach Angaben der Polizei nicht, das Fahrzeug zu öffnen, jedoch wurde der Türgriff der Schiebetür abgebrochen. Auch ein Versuch, die Hecktür zu öffnen, scheiterte. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.