Uwe Scharbach kehrt zum FK Pirmasens zurück.

Der 57-Jährige, bereits von 2015 bis 2018 B-Junioren-Trainer beim FKP (Verbandspokalsieger 2017) und anschließend im Nachwuchsleistungszenrum der SV Elversberg tätig, unterstützt den neuen U17-Trainer Patrick Müller bei dem Vorhaben, eine schlagkräftige Verbandsligamannschaft zu formen. Müller coachte in der abgelaufenen Saison die Pirmasenser U16 und damit die neue U17.

Müsel übernimmt U16

Bernd Müsel, der in der Herren-Landesliga früher den TuS Hohenecken und den SV Herschberg coachte, wird neuer Trainer der FKP-U16. Der 55-Jährige betreute schon Nachwuchsteams beim SC Weselberg, bei der SG Fehrbach/Rieschweiler und beim SV Hermersberg.

Die U14 des FKP übernimmt Marco Ebler. Der Vater von drei Kindern, ehemals Spieler beim FSV Offenbach und bei Viktoria Herxheim, ist seit 15 Jahren ohne Unterbrechung Jugendtrainer beim FC Insheim und zuletzt in Herxheim.

Patschull Co-Trainer

Marc Zutter, der in der abgelaufenen Saison die U13 in der Verbandsliga trainierte, übernimmt nun die U11. Sein Co-Trainer wird der ehemalige Verbands- und Landesligaspieler Sascha Patschull.

Schon länger stand fest, dass der in Offenbach an der Queich lebende Sebastian Heß (34) neuer Trainer der Regionalliga-U19 und damit Nachfolger von Thorsten Lahm wird. Der Sohn von Ex-Zweitligaprofi Freddy Heß spielte für Mechtersheim und Darmstadt 98 in der Oberliga. Der in Germersheim unterrichtende Gymnasiallehrer hat die DFB-A-Lizenz und war unter anderem als Videoanalyst für die U23 von Eintracht Frankfurt tätig.

Jung löst Leidner ab

Jonas Jung löst Florian Leidner als Koordinator der Jugendtorhüter ab. Den Keeper des Herren-Landesligisten SV Hinterweidenthal unterstützt als Torwarttrainer Patrick Schmitt, der selbst in der A-Klasse beim Hilster SV zwischen den Pfosten steht.