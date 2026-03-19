Dariush Hagen ist nicht mehr Trainer des FC Fischbach. Die Vereinsführung des aktuellen Tabellenzwölften der Fußball-B-Klasse Ost teilte am Donnerstag mit, dass sie sich mit dem 32-Jährigen „einvernehmlich darauf verständigt“ habe. „Hintergrund sind vor allem persönliche und berufliche Verpflichtungen Hagens: Familie, Unternehmen sowie ein aktuelles Bauvorhaben erfordern künftig seine volle Aufmerksamkeit“, heißt es in der Mitteilung. Dem FCF bleibt Hagen, der im Sommer 2024 von der SG Bruchweiler gekommen war, als Spieler erhalten. Bis zum Saisonende coacht nun der langjährige Spieler Dominik Metz die Mannschaft, die nur zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten hat.