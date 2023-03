Einige Höhen, aber auch Tiefen hatten die Keglerinnen des ESV Pirmasens in dieser DKBC-Bundesligasaison. Zum Rundenabschluss erwarten die Eisenbahnerinnen am Sonntag um 13 Uhr den Tabellenzweiten KV Liedolsheim, der noch eine kleine Titelchance hat.

„Wir sehnen nach einer anstrengenden Saison eine kleine Verschnaufpause herbei, bevor wir Ende April im Pokal noch mal ran müssen. Wir können befreit aufspielen und unser Spiel zeigen. Dann werden wir sicher auch Chancen haben, das Abschlussspiel zu gewinnen. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir nur mit einem Ergebnis nahe der 3500er-Marke eine Siegchance haben“, beschreibt ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker die Situation vor der Partie gegen die Nordbadenerinnen.

Nach dem Punktgewinn von Bamberg in Liedolsheim ist die deutsche Meisterschaft so gut wie zugunsten der Fränkinnen entschieden. Liedolsheim hat bei zwei Punkten Rückstand auf den Serienmeister nur noch winzige rechnerische Chancen, Bamberg einzuholen.

In den vergangenen Jahren tat sich der KVL in Pirmasens stets schwer, es gab meist rassige Begegnungen. Doch in dieser Saison scheint Liedolsheim gefestigter und hat nur in Pöllwitz verloren. Gegen den Weltpokal-Zweiten Bamberg gab es zwei Unentschieden.

Das zweite Damenteam des ESV Pirmasens muss als Regionalliga-Achter mit 19:21 Punkten noch zwei Spiele austragen. Am Sonntag ab 15.30 Uhr auf der Sechs-Bahnen-Anlage am Hauptbahnhof gegen Verfolger KV Liedolsheim II (18:22) und eine Woche drauf beim bereits feststehenden Vizemeister Essenheim.

SO SPIELEN SIE

ESV Pirmasens I: Marie-Luise Scherer, Alisa Bimber, Ann-Katrin Neu, Luisa-Marie Neu, Nicole Winicker, Melanie Wetzel. Ersatz: Sarah Freyler.