Der TV Dahn tritt am Donnerstag (ab 19.30 Uhr) und Freitag in Frankfurt bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik zur Titelverteidigung im Gruppen-Wettbewerb an.

RHEINPFALZ-Redakteur Peter Brandstetter sprach mit TVD-Trainerin Aline Kriebel.

Frau Kriebel, haben Sie sich entschlossen, welche fünf Gymnastinnen die Dahner Gruppe bei den deutschen Meisterschaften bilden?

Ja, neben Marie Laux, meiner Schwester Marlene und Johanna Herder, die schon im Vorjahr dabei waren, turnen Nina Kowalczyk und Emma Juretic beide Geräte. Falls wir wechseln müssten, halten sich Melissa Gys für die Reifenübung und Lana Busch für die Ball- und Bandübung bereit.

Ihre Gruppe tritt zu „Je suis malade“ mit Ball und Band auf, „Mercury rises“ ist es bei der Reifenübung. Wie kam es zu der Auswahl?

„Je suis malade“ haben wir ausgesucht, weil wir da eine etwas lyrischere, getragenere Musik haben wollten. „Mercury rises“ ist der komplette Gegensatz – sehr schnell, viele Schläge. Es ist ja eine Vorgabe, Musikeffekte umzusetzen, und wir wollten an unseren Artistikwerten arbeiten. Das passt da gut.

Kommen viele Fans mit nach Frankfurt und wer sind die Hauptkonkurrenten?

Ich weiß von 20 bis 30 Fans, die sich schon Eintrittskarten gekauft haben. Beim Wettkampf müssen wir den TB Oppau auf dem Schirm haben. Die wollen uns schlagen. St. Wendel wird gut sein, auch Nürnberg kämpft um die Medaillen. Insgesamt ist die Konkurrenz bestimmt stärker als im Vorjahr.

RSG-DM IM LIVESTREAM

Alle Wettbewerbe sind live auf www.sportdeutschland.tv zu sehen.