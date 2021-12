Der TSC Zweibrücken muss sich einen neuen Trainer suchen.

Amtsinhaber Peter Rubeck habe ihm am Mittwochabend mitgeteilt, dass er zum Saisonende den Fußball-Landesligisten nach einem Jahr Tätigkeit wieder verlässt, teilte TSC-Teammanager Michael Müller am Donnerstag mit. „Das hat mich schon überrascht. Ich dachte, dass wir unsere Zusammenarbeit verlängern werden“, sagte der Höheinöder. Der TSC belegt in der Süd-Staffel der Landesliga den dritten Platz hinter dem SV Hermersberg und dem SC Hauenstein und hat sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

Nach RHEINPFALZ-Informationen wechselt Ex-Regionalligatrainer Rubeck zu Borussia Neunkirchen und tritt dort die Nachfolge des langjährigen Coachs Björn Klos an. Der einstige Bundesligist belegt aktuell in der Saarlandliga (vergleichbar mit den rheinland-pfälzischen Verbandsligen) den vierten Platz und hofft noch, hinter dem weit enteilten SV Auersmacher die Vizemeisterschaft und damit die Oberliga-Aufstiegsrunde zu erreichen.