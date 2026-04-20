Helmut Igel widmet sich in seiner Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“ auch dem Vorsitzenden des FC Rodalben, der gegen seinen Verein spielte.

Besonderer Schritt: Hüther tritt in Rieschweiler zurück

Björn Hüther ist nicht mehr Trainer des Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler. Der 49-Jährige legte am Sonntagabend nach der 0:2-Niederlage beim Tabellenvorletzten SV Hinterweidenthal noch in der Umkleidekabine sein Amt nieder. „Ich stehe in dieser Funktion meinem Verein nicht mehr zur Verfügung. Wir beenden das jetzt“, sagte Hüther. Sein Team um Weltmeister Erik Durm hatte sämtliche sechs Spiele in der Landesliga West im Jahr 2026 verloren und ist nun ernsthaft abstiegsgefährdet. „Ich will mit meinem Rücktritt ein Zeichen setzen, damit die letzten fünf Partien erfolgreicher bestritten werden können“, führte Hüther weiter aus.

Wer für die letzten fünf Spiele in der Landesliga die sportliche Verantwortung übernimmt, wurde in einer Ausschusssitzung des Vereins am späten Montagabend (nach Redaktionsschluss) entschieden. Noch gebe es keine Tendenzen, äußerte sich der Sportliche Leiter der SGR, Timo Hauck.

Besondere Lage: Vorsitzender spielt gegen eigenen Verein

Julian Kölsch ist durch und durch Rodalber. Mit dem Fußballclub seines Heimatvereins holte er vier Titel in zwei Jahren. Für die Saison 2025/26 suchte er allerdings bei der benachbarten Fußballvereinigung Münchweiler als Spielertrainer eine neue Herausforderung. Anfang Februar dieses Jahres wurde der 31-jährige Rettungssanitäter zu einem der Vorsitzenden des FC Rodalben gewählt. Und so kam es, wie es kommen musste: Er trat am vergangenen Wochenende als Spielertrainer der FVM eben gegen den Verein an, den er führt. Mehr noch: Kölsch liegt mit Münchweiler auf Position zwei in der Tabelle der B-Klasse Ost und benötigt jeden Punkt im Titelrennen mit der SG Waldfischbach-Burgalben.

Und so hatte Kölsch am Sonntag auf heimischem Hartplatz gegen den FC Rodalben II ein Auswärtsspiel mit Münchweiler. Kölsch betont: „Ich war da für 90 Minuten kein Vorsitzender des FC Rodalben, sondern voll und ganz Spielertrainer von Münchweiler.“ Und als das Derby mit einem 1:1-Unentschieden abgepfiffen wurde, habe er sich nur geärgert, dass seinem Team kein Sieg gelungen war, „obwohl wir massig Chancen zu weiteren Toren hatten“. Eine dicke Möglichkeit vergab Kölsch selbst, als er kurz vor Schluss aus nächster Distanz zum Tor zum Schuss gekommen war, „aber der Ball versprungen ist“. Julians Kölschs Bruder Manuel trug übrigens in dieser Partie das Rodalber Trikot. Nun hat die FVM drei Punkte Rückstand auf Waldfischbach-Burgalben. Das direkte Aufeinandertreffen steigt am 10. Mai um 15 Uhr in Münchweiler.

Besonderer Sieg: Geiersbach kann nun beruhigt übergeben

„Die Null stand zuletzt bei der Kerwe“, sinnierte der verletzt zuschauende Fußballer des Hilster SV, Christian Becker. Damals hatte der HSV der Hackmesserseite mit 2:0 gegen den FC Höheischweiler gewonnen. Nun war es ein 4:0 gegen den SSV Höheinöd, immerhin Tabellensiebter der B-West und somit der in dieser Saison ranghöchste Gegner, den Hilst in der laufenden Runde besiegte. Bislang hatte Hilst lediglich gegen die drei Letzten der Tabelle gewonnen und war in Abstiegsnot geraten. Die Gefahr eines Abrutschens in die C-Klasse scheint nun mit dem fünften Saisonsieg gebannt. „Ich glaube, jetzt haben wir es gepackt“, war auch Ronny Geiersbach nach dem Erfolg sehr erleichtert. Jetzt könne er „nach 15 Jahren in der Verantwortung als Spielertrainer und Trainer das Amt an Max Mayer weitergeben“. Er werde den neuen Spielertrainer zwar noch eine Saison lang unterstützen, doch dann sei endgültig für ihn Schluss. Na ja, so ganz dann doch nicht, denn Geiersbach ließ sich als Vorsitzender in die Pflicht nehmen und wird als Teil eines Vorstandstrios fürs Sportliche die Verantwortung übernehmen.