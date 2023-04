Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überraschung! Die SG Rieschweiler II ist nach vier Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga noch ungeschlagen. Am Samstag, 18 Uhr, steigt das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten, der SG Knopp/Wiesbach. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Peter Seibel sprach mit SGR-Spielertrainer Daniel Preuß (36), der auch einer der Vorsitzenden des Vereins ist und von 2009 bis 2012 in 59 Oberliga-Einsätzen für den SC Hauenstein und den FK Pirmasens 19 Tore erzielte.

Herr Preuß, zwei Siege und zwei Unentschieden bedeuten aktuell den dritten Platz. Hätten Sie vor der Runde damit gerechnet?

Nein, auf gar keinen Fall. Das war nach