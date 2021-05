Christian Zarbel wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer des SV Ruhbank in der Fußball-A-Klasse sein. Dies teilte der Sportliche Leiter der Pirmasenser, Christian Ross, mit. Der Verein habe der Bitte des 38-jährigen Polizeibeamten und Ex-Verbandsligastürmers entsprochen, den Vertrag mit Ende des Spieljahrs 2020/21 auslaufen zu lassen.

Zarbel war bisher gemeinsam mit Vladislav Dimitrov Spielertrainer bei den Ruhbänkern. Wer dem neuen Spielertrainer, dem in der Nähe des SVR-Kunstrasens wohnenden Ex-Oberligafußballer Sebastian Stanjek, zur Seite stehen wird, sei noch offen. Ross: „Die Suche läuft.“

Zarbel hat, wie er auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, noch keinen neuen Verein. Dimitrov, dessen Ausscheiden schon länger feststand, will nach eigenen Worten „auf jeden Fall weiter was im Fußball machen – egal, ob nur als Spieler, Trainer oder Spielertrainer“, betonte der 50-Jährige, der bei ZSKA Sofia ausgebildet wurde, in der Regional- und Oberliga für den FK Pirmasens und den FC Homburg am Ball war. Er habe noch „zu viel Spaß am Fußball, um aufzuhören“. Eine Entscheidung über sein künftiges Engagement werde „in maximal 14 Tagen“ fallen.