Das Felsenland-Ressort in Dahn wird immer mehr zur Anlaufstelle für die besten Ballsport-Mannschaften. Aktuell ist der erste Handball-Bundesliga-Meister, VfL Gummersbach, dort abgestiegen. Neben dem Training in der Dahner Sporthalle steht am Sonntag ein Testspiel gegen Regionalligist TV Homburg an. Und dann wird der Staffelstab an Ligakonkurrent Rhein-Neckar Löwen weitergereicht.

Seit Dienstag sind in der Tourismus- und Freizeitregion Dahner Felsenland für acht Tage ganz besondere Gäste beherbergt: Die Handballer des Bundesligisten VfL Gummersbach haben sich im Felsenland-Ressort