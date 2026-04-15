Den Beruf gibt es seit mehr als 500 Jahren. Traditionelle Handwerksfähigkeiten sind ebenso gefragt wie der Umgang mit moderner Technologie: Klaus Mumme ist Büchsenmacher.

Das Erste, was in Klaus Mummes Werkstatt ins Auge fällt, ist eine massive Fräsmaschine, die den Raum mit ihrer Größe beherrscht. Damit umzugehen ist ebenso Teil der Arbeit des Büchsenmachers, wie winzige Schräubchen mit einer Toleranz von Zehntelmillimetern zu justieren. „Das fasziniert mich an diesem Beruf“, sagt Mumme. „Man muss die Arbeit an verschiedensten Werkstücken mit unterschiedlichen Technologien beherrschen.“

Zur Büchsenmacherei sei er über sein Hobby als Sportschütze gekommen, erzählt Klaus Mumme, der aus der Nähe von Idar-Oberstein stammt. Als gelernter Werkzeugmacher half er den Vereinskollegen beim Reparieren und Warten ihrer Waffen. Schließlich absolvierte er die Ausbildung zum Büchsenmacher in Rothenburg/Tauber. Die Meisterprüfung legte er in Ehingen an der Donau ab. Aufgabe war es dabei, eine komplette Waffe zu bauen. Seit 1984 ist er im Beruf.

Berufsbild hat sich verändert

Nach Stationen in Bayern und Baden-Württemberg kam er vor zwölf Jahren durch einen Bekannten nach Pirmasens. Seitdem kümmert er sich für Jäger und Sportschützen um Wartung und Reparatur von Waffen. Beispiele sind die Montage neuer Läufe, die Anfertigung von Schäften und alle Reparaturen rund um die Waffen. Zieleinrichtungen zu montieren und zu kalibrieren gehört ebenso zu den Tätigkeiten.

Die Arbeit mit den verschiedenen Materialien Holz, Metall und Kunststoff gefällt Klaus Mumme dabei besonders. Ausbildung und Berufsbild haben sich in den zurückliegenden Jahren verändert – weg von der manuellen Tätigkeit, hin zu modernen Technologien wie etwa der CNC-Frästechnik.

Nichts geht ohne das staatliche Beschussamt

Auch das Einschießen der Waffen auf dem Schießstand gemeinsam mit den Kunden gehört zu den Aufgaben des Büchsenmachers. Jede neue oder durch eine Reparatur stark veränderte Waffe muss übrigens amtlich geprüft und mit einem Stempel versehen werden. Das erledigt – der Name ist Programm – das staatliche Beschussamt.

Klaus Mummes Hobby hat ebenfalls mit seinem Beruf zu tun. Seine besondere Leidenschaft gilt dem Westernschießen. Mit Nachbauten historischer Waffen aus der Pionierzeit werden europaweit Wettbewerbe ausgetragen. Dabei muss ein Parcours möglichst schnell bewältigt werden. Klaus Mumme war in dieser Disziplin bereits drei Mal Vize-Europameister.