Zum 1. November endet in Pirmasens eine Ära. Nach 139 Jahren am Standort in der Fußgängerzone schließt die Metzgerei Vogt ihre Türen. Während sich Inhaberin Cornelia Vongerichten mit 65 Jahren in den Ruhestand verabschiedet, soll in die Räumlichkeiten schon bald ein Imbiss mit Mittagstisch einziehen.

„Ich schließe die Metzgerei mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Cornelia „Conny“ Vongerichten. Über mangelnde Kundschaft habe die Metzgerei