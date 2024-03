Am Samstagvormittag ereignete sich in der Winzler Straße in Pirmasens ein Verkehrsunfall. Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Straße „In der Walsterwiese“ in Richtung Winzler Straße. Als er dort in den Kreisel fuhr, übersah er eine 43-jährige Frau, die mit ihrem Toyota im Kreisel unterwegs war. Die Autos stießen zusammen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Toyota auf einen parkenden Hyundai geschoben, der ebenfalls beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 16.000 Euro.