Seit Monaten ist die Tourist-Info der Stadt im Rheinberger geschlossen − und das könnte noch eine Weile so bleiben. Doch der Fahrradverleih werde nicht darunter leiden, kündigt Stadtmarketingleiter Rolf Schlicher an.

Die Anlaufstelle für Touristen im Rheinberger-Gebäude leidet unter Personalmangel und ist deshalb etwa seit Oktober nicht wie gewohnt geöffnet. Da jedoch beim E-Bike-Verleih, den die Touristiker mitbetreuen, auch während des Normalbetriebs die Wochenenden schon ein Problem waren, arbeitet Schlicher nach eigenen Worten an einer Lösung speziell für diesen Bereich. Ein „externer Partner“ soll sicherstellen, dass der E-Bike-Verleih zwischen Mai und Oktober auch wochenends funktioniert. „Manche Touristen kommen freitags an und wollen samstags E-Bikes ausleihen“, so Schlicher, doch just dann war die Touri-Info geschlossen. Das soll künftig besser laufen. Details will Schlicher noch nicht nennen, die Verträge würden vorbereitet.

Zurück zum Personalmangel in der Tourist-Info. Wie berichtet, sind dort aktuell 1,5 Stellen von 1,5 Stellen unbesetzt − krankheitsbedingt, wie es offiziell heißt. Seither springen Mitarbeiter des Stadtmarketings ein, wenn Besucher kommen. „Eine absolute Notlösung“, sagt Schlicher. Zudem habe man „die wichtigsten Informationen im Vorraum der Tourist-Information zur Verfügung gestellt“, erklärt die Stadt, etwa Wanderprospekte und das Südwestpfalz-Magazin.

„Absolute Notlösung“

Laut Schlicher finden dieser Tage Bewerbungsgespräche für die verwaisten Stellen statt. Je nachdem, wie diese liefen, könne man vielleicht bald wieder öffnen. Schlicher erklärt auf Nachfrage erneut, Mitarbeiter des Stadtmarketings kümmerten sich einstweilen um schriftliche und telefonische Anfragen. Darüber hinaus empfiehlt es sich nach Beobachtung der RHEINPFALZ, einfach mal zu klingeln.