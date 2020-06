Zehn neue E-Bikes in Wasabi-Grün stehen in der Tourist Information im Pirmasenser Rheinberger zur Ausleihe bereit. Seit Donnerstag werden das Mieten und die Rückgabe der Räder wieder uneingeschränkt angeboten. Durch die Corona-Pandemie war die Rückgabe am Wochenende nicht möglich. Die Pirmasenser Tourist Information bietet die Fahrräder mit dem unterstützenden Elektromotor bereits in der elften Saison an. Die zehn Räder verfügen über einen zuschaltbaren Elektroantrieb, der die natürliche Tretbewegung unterstützt. Mit den Zweirädern rollen auch weniger gut trainierte Radler locker und leicht, ohne aus der Puste zu kommen. Die E-Bikes eignen sich laut der Stadtverwaltung dank des „eingebauten Rückenwindes“ ideal für Gruppen mit unterschiedlicher Leistungsstärke. So sei auch für weniger gut trainierte Gelegenheitsradler ein genussvolles Fahren möglich. Eine Akkuladung reiche – je nach Zuschaltung des umweltfreundlichen Elektromotors – für mehr als 100 Kilometer. Die Preise bleiben unverändert. Eine Tagestour mit einem Elektrorad kostet 19 Euro, die Halbtagestour 9,50 Euro. Eine Ausleihe über mehrere Tage ist möglich. Eine Reservierung in der Tourist Information ist empfehlenswert (Telefon 06331/23943-21).