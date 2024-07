Es gibt Unternehmen, die kaum bekannt sind, obwohl sie unser aller Alltag maßgeblich beeinflussen. Die Firma Klaus Dieterich Schaltanlagenbau ist so ein Fall. Ihre Technik steuert und regelt die Wasserversorgung. Und das nicht nur in Pirmasens.

Florian Schwarz ist Fußballfan mit Leidenschaft. Mit seinem Sohn Cedric will er alle zehn Stadien der EM besuchen. Immer dabei: eine Fahne mit dem Schriftzug „Rodalben“.

Gegen den landesweiten Trend für den rechtsextremen Rassemblement nationale von Marine Le Pen scheint in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy Karl Olive seinen Abgeordnetenstuhl in der Nationalversammlung verteidigen zu können. Im Bitscher Land sieht das anders aus. Und auch in der Zweibrücker Partnerstadt Boulogne-sur-Mer.

Seit dem 1. Januar 2024 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12,41 Euro brutto in der Stunde, Anfang 2025 steigt die unterste Lohngrenze auf 12,82 Euro. Ob das zum Leben reicht, und wie sie generell über die Einführung des Mindestlohns denken, haben wir Passanten in der Pirmasenser Fußgängerzone gefragt.

Ein „Streitgespräch“ zwischen einem Pirmasenser und AfD-Mitgliedern ist am Samstagmorgen gegen 10.20 Uhr nach Polizeiangaben ausgeartet.

Einen „Segensort“ nannte nicht nur Pfarrer Ulrich Nothhof die Katharinenkapelle, die am Sonntag nach einer rund ein Jahr dauernden Renovierung wieder ihrer Bestimmung übergeben wurde. Dabei gab es eine Überraschung.

Die Tage der Hauensteiner Friedenskirche sind endgültig gezählt. Der Abriss des profanierten Gotteshauses geht rasant voran.

Der Zensus hat ergeben, dass im Saarland mehr und in der Pfalz weniger Menschen leben als angenommen. Unser Kolumnist Wolfgang Ohler erklärt, wie das Ergebnis zustande kam – und warum er sich als Kind über Besuche der saarländischen Verwandtschaft besonders „gefreut“ hat.

Amazon wird dieses Jahr 30. Die RHEINPFALZ hat Passanten in der Zweibrücker Fußgängerzone gefragt, ob, wie oft und warum sie bei Amazon bestellen.

Es sind dramatische Szenen, die sich in der Zweibrücker Fußgängerzone und in der Alexanderskirche abspielen. Darth Vader und sein Gefolge stürmen das Gotteshaus. Doch keine Sorge, hier beginnt kein neuer Krieg der Sterne. Es geht um etwas anderes und keineswegs Dunkles.