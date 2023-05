Zwischen Eppenbrunn und Ludwigswinkel kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Ein saarländischer Motorradfahrer starb, ein weiterer Biker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Eheleute Blauth und ihre Nachbarn in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken sind auf die Stadtwerke nicht gut zu sprechen. Ohne Vorwarnung, so sagen sie, habe das Unternehmen ihre Grundstückszufahrt abgeriegelt.

Für Gudrun Heß-Schmidt ist politische Arbeit selbstverständlicher Teil ihres Lebens, seit sie 15 Jahre alt war. Insgesamt aber gibt es zu wenig Frauen, die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik einsetzen. Das will die Kaiserslauterer Kreisbeigeordnete ändern. Deshalb kommt sie am Mittwoch nach Pirmasens.

Am 8. Mai wird der Sportverein (SV) Martinshöhe auf den Tag genau 100 Jahre alt. Es gibt nur wenige Vereine, die ein Dorf auf der Sickingerhöhe so geprägt haben wie der SVM. Denn jeder dritte „Märtshöher“ ist Mitglied. Im Juni wird ganz groß Jubiläum gefeiert.

Ausgehend von der Kneispermühle haben Südwestpfälzer am Samstag erstmals die neue Mainau-Tour unter die Wanderstiefel genommen.

Nach ähnlichen Diebstählen in Zweibrücken war ein Unbekannter am Freitag und Samstag in Pirmasens unterwegs, schnitt Katalysatoren von Autos ab und stahl sie.

Das Land hat den Haushalt des Landkreises Südwestpfalz nicht genehmigt. Bei einem Kreisparteitag gab die CDU deshalb vor allem dem Land die Schuld dafür, dass nun viele Projekte auf Eis liegen.

Der „Sepp vom Hallplatz“ erinnert in seiner Kolumne an frühere bekannte Zweibrücker Firmen und Orte – wie Eisenbeiss, Wilk-Caravans und den Sauplacken.

Mehrkosten beim Kita-Neubau in Höhe von 6000 Euro hat der Dahner Stadtrat am Donnerstag nachträglich gebilligt. Damit wurden Vorwürfe der CDU entkräftet, dass der Stadtbürgermeister eigenmächtige Entscheidungen getroffen habe.

In Rieschweiler-Mühlbach ist ein verkehrtes Verkehrsschild über Jahre hinweg keinem aufgefallen. Nun soll der Fehler bald beseitigt werden.

Drei Schulen vereint im Engagement für die gute Sache – so könnte man den 26. Sponsored Walk in Dahn überschreiben. In diesem Jahr war erstmals die Grundschule mit an Bord.

Bei Maßweiler soll ein Solarpark gebaut werden. Wo genau, verrät Bürgermeister Herbert Semmet noch nicht. Für seine Verschwiegenheit hat er gute Gründe.

Der deutsch-französische Wochenmarkt hat am Samstag Jubiläum gefeiert: Zum 30. Mal fanden sich Händler und Erzeuger aus der Pfalz, Lothringen und dem Elsass auf dem Exerzierplatz ein. Es ging ums Handgemachte.

Mit dem neuen Deutschlandticket für 49 Euro quer durch die Republik? Über die Gründe, die dafür, aber auch die Argumente, die dagegen sprechen, äußern sich die Zweibrücker in unserer Montagsumfrage.