Nach einem Sportgerichtsurteil steht der ASV Lug/Schwanheim kurz vor dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga.

Es passierte am Sonntag, 22. März, im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse Südpfalz zwischen dem VfB Hochstadt und der Spielgemeinschaft aus der Verbandsgemeinde Hauenstein. Als die Spieler nach dem Halbzeitpfiff auf dem Weg in die Umkleidekabine waren, schlug ein Zuschauer dem Hauensteiner im ASV-Team, Paul Schwarzmüller, ins Gesicht. Er war geschockt, ließ sich auswechseln und wurde ins Krankenhaus nach Landau gebracht. Das zu diesem Zeitpunkt 0:1 zurückliegende ASV-Team um Kai Schacker, den Spielertrainer aus Pirmasens, spielte nur unter Protest weiter und legte denn auch Protest gegen die Wertung der letztlich mit 2:3 verlorenen Partie ein. Jetzt hat die Gebietsspruchkammer folgendes Urteil gefällt: „Das Spiel wird für den ASV Lug/ Schwanheim mit 2:0 Toren und drei Punkten als gewonnen und für den Gegner mit 0:2 Toren und null Punkten als verloren gewertet.“

Das hat ganz wesentliche Auswirkungen auf die Tabelle. Hochstadt hat jetzt nur noch 62 statt 65 Punkte, fällt damit auf Rang zwei zurück. Der ASV dagegen hat nun 67 statt 64 Zähler und kann angesichts des Fünf-Punkte-Vorsprungs mit einem Sieg am Sonntag bei der abstiegsgefährdeten Reserve des Verbandsligisten FC Bienwald Kandel schon Meister werden.