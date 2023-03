Der im Mai 2019 geborene Toni lebt schon seit fast einem Jahr Pirmasenser Tierheim – „und wird überhaupt nicht gesehen“, wie die Verantwortlichen bedauern. Bislang habe es nicht eine einzige Anfrage für ihn gegeben.

Der kastrierte Hund kommt aus Rumänien. Zunächst sei er ängstlich und zurückhaltend gewesen, im Tierheim aber habe er bemerkenswerte Fortschritte gemacht. „Toni kennt nicht viel, lernt aber täglich Neues dazu und wird zunehmend offener“, beschreiben ihn die Tierfreunde. Er schmuse jetzt mit vertrauten Personen und werde immer sicherer und frecher. „Für Toni ist es sehr wichtig, dass er lernt, Vertrauen zu fassen. Eine Hundeschule ist sicher sinnvoll für ihn“, teilt das Tierheim mit. Bei Spaziergängen und Begegnungen habe der junge Rüde noch immer viel Stress. Er könne nur schwer aushalten, dass auch andere in „seinem“ Wald unterwegs sind.

Hektik mag Toni gar nicht

Wünschenswert wären verantwortungsvolle und hundeerfahrene Menschen, die sich mit unsicheren Hunden auskennen. Da der Rüde auf hektische Situationen unsicher reagiert, sollte es in seinem künftigen Zuhause eher ruhig zugehen. Ein dort lebender souveräner Ersthund sollte kein Problem darstellen. Unumgänglich sei, Toni mit Sicherheitsgeschirr zu sichern.

Wer sich für Toni interessiert, müsse bereit sein, ihn mehrmals zu besuchen und sich mit ihm vertraut zu machen. Wer ihn kennenlernen will, sollte sich per Mail an die Adresse anfragen@tierheim-pirmasens.de melden und eine Rückrufnummer hinterlassen. Das Tierheim vereinbare dann gerne einen Kennenlerntermin.