Tollhaus spielt zum Altweiberfasching im Matrix. Auch in diesem Jahr findet im Pirmasenser Matrix (ehemals Quasimodo) am 8. Februar, 20 Uhr, der Altweiberfasching statt.

Die Matrix-Macher sind froh nach der Auflösung von Aischzeit mit Tollhaus eine adäquate Nachfolge-Band für das traditionelle stimmungsvolle Event gefunden zu haben. Tollhaus ist eine fünfköpfige Coverformation aus Oberfranken in Bayern, die überwiegend dem Schlager und der volkstümlichen Musik frönt. Einige Vorläufer der Gruppe waren ab Ende der 80er Jahre aktiv und 2005 benannte man sich schließlich in Tollhaus um.

Das Quintett spielt in ganz Deutschland, hauptsächlich auf Volksfesten, Faschings-Veranstaltungen und Oktoberfesten. Neben Schlagern und Stimmungsliedern werden auch englischsprachige Popsongs interpretiert. In der Zusammenarbeit mit RTL, in der Sendung „Bauer sucht Frau“, war die Truppe mehrfach bei RTL und Vox im Fernsehen zu sehen. Die Königsdisziplin ist und bleibt aber das Livekonzert und hierbei lautet das Band-Motto „Spaß haben und den Alltag vergessen! “

Eigener Aussage zufolge sind die folgenden Punkte der Erfolgsschlüssel für jede Veranstaltung: Das richtige Feeling für das jeweilige Publikum, die passenden Songs sowie eine ausgelassene Spontanität. Bis dato hat das man vier Singles und ein Live-Album veröffentlicht und teilte bereits mit Stars wie Mickie Krause die Bühne. Zur Band gehören Sabine Gehring ( Gesang), Markus Gahn (Gesang), Tobias Gehring (Akkordeon, Keyboard), Christian Jungkunz (Bass, Tuba), Bendix Geiger (Gitarre) und Denis Jakob. (Schlagzeug).

Info

Karten gib’s bei Edeka in Rodalben, bei Sam’s Weingalerie Pirmasens und unter pfalzshow.de.