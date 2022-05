Beim bestem Frühsommerwetter ist die Pirmasenser Messe „Lebensart“ im Strecktalpark gestartet. Der Andrang am ersten Tag war groß.

Der neue Pirmasenser Jugendstadtrat hat sich konstituiert. Unverändert blieb die Position des Vorsitzenden: Bashar Alheraky wurde wiedergewählt.

Beim gerichtlichen Nachspiel der Insolvenz des THW-Helfervereins sieht ein verurteilter Zweibrücker seinen guten Ruf wiederhergestellt.

Die Zweibrücker Stadtwerke erhöhen ihren Erdgaspreis drastisch. Übers Jahr muss ein Durchschnittshaushalt fast ein Drittel mehr bezahlen.

Im Landkreis können Orte ohne Mobilfunkanbindung wieder hoffen: In das Vorhaben, die weißen Flecken zu beseitigen, kommt Bewegung.

Am Sonntag beginnt im Bergbad Heltersberg die Freibad-Saison.

Das neu renovierte und umgestaltete Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein bittet herein: Ab Samstagnachmittag ist für Besucher geöffnet.

Am Montag, 16. Mai, öffnet das Zweibrücker Freibad an der Schließ wieder seine Tore. Bis Mitte September darf man sich hier ins Wasser stürzen.

Beim Rotkreuz-Kreisverband Südwestpfalz ist der Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Geschäftsführer noch nicht ausgestanden. Jetzt gibt es einen Vorschlag, um den Konflikt zu lösen.

Noch bis Sonntagabend werden auch in der Südwestpfalz wieder die Vögel in Garten und Flur gezählt. Seine Zähl-Ergebnisse kann man an den Naturschutzbund Nabu weiterleiten.

Die Preise explodieren: Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Rieschweiler-Mühlbach und das neue Rathaus in Thaleischweiler-Fröschen werden deutlich teurer als ursprünglich gedacht.

Thomas Büffel, Leiter der RHEINPFALZ-Redaktion Zweibrücken, ist der Ansicht, dass wiederkehrende Beiträge abgeschafft werden sollten.