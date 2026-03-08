Die KG Kindsbach/Rodalben gewinnt den Landesliga-Spitzenkampf gegen Tabellenführer TSG Kaiserslautern überraschend, aber wohl nicht hoch genug.

„Geil“ fand Gewichtheber Tobias Wille von der KG Kindsbach/ Rodalben den Landesliga-Kampf gegen die TSG Kaiserslautern – und das nicht nur, weil sein Team quasi über sich hinauswuchs und dank einer Saisonbestleistung mit 2:1 (248,6:236,8) gegen Tabellenführer TSG Kaiserslautern gewann. Nein, er freute sich auch über die Atmosphäre in der Halle des VfL Rodalben. Immerhin 40 Zuschauer sorgten zum Teil mit Tröten für Stimmung.

Obwohl die Gastgeber ihre bisherige Bestmarke in dieser Runde von 236 auf 248,6 Relativpunkte verbesserten, war KG-Trainer Ludwig Becker nicht ganz zufrieden. Denn auch ein 3:0-Sieg sei drin gewesen: „Im Reißen waren mehr Punkte als nur die 75,8 möglich.“ In der Tat schafften alle vier Heberinnen und Heber der KG ihren letzten Versuch nicht, Jessica Müller hatte sogar nur einen gültigen Versuch. Da die Gäste beim Reißen 0,6 Punkte mehr erzielten, ging der Zähler für diese Teildisziplin an sie. „Jessica Müller war geschwächt. Daher war auch Pech dabei, dass wir nicht 3:0 gewonnen haben“, sagte Becker.

Neue persönliche Bestleistungen

Während Müller beim Stoßen mit 75 Kilogramm auf 31 Relativpunkte kam, wuchsen ihre Mitstreiter Anna Röhrig, Tobias Wille und Kevin Weich regelrecht über sich hinaus. Alle drei stellten mit 87, 126 und 125 Kilogramm neue persönliche Bestleistungen auf. Doch das Quartett der KG Kindsbach/Rodalben musste bis zum letzten Heber der Gäste zittern, bis der Triumph über den Spitzenreiter in trockenen Tüchern war. Alles hing am letzten Versuch von Steven Castaneda, der 144 Kilogramm auflegen ließ. Sollte er dieses Gewicht packen, wäre es nicht nur persönliche Bestleistung gewesen, sondern auch der Sieg für die Gäste. Doch Castaneda brachte das Gewicht nicht in die Luft, und die erste Saisonniederlage der TSG stand fest. Dadurch ist auch die Meisterfrage noch nicht endgültig geklärt, obwohl Ludwig Becker den Titel abschreibt. „Um noch mal reelle Chancen zu haben, hätten wir 3:0 gewinnen müssen“, weiß der Coach.

Sein Gegenüber, TSG-Übungsleiter Frank Diehl, sieht die Meisterschaft nur noch als Formsache an. Die TSG muss zum Abschluss der Saison am 21. März gegen das noch punktlose Schlusslicht AC Mainz-Weisenau II ran.