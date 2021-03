Die Tischtennisplatte im Hof der Berufsbildenden Schule in Rodalben ist zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, zerstört worden. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte die Platte auf dem Schulhof in der Gabelsbergerstraße völlig kaputt gemacht. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Pirmasenser Polizeiinspektion sucht nach Zeugen: Hinweise an die Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.