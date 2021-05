Der Gersbacher Sebastian Kranitz ist ein vielfältig interessierter Sportler und in etlichen Vereinen der Region Pirmasens Mitglied. Das Hauptaugenmerk des 25-Jährigen gilt dem Tischtennis, wo er sich auch als Funktionär engagiert. Aber auch die Praetorians, die Denver Broncos und der SV Obersimten haben es ihm angetan.

Die Tischtennisspieler der Südwestpfalz kennen ihn als Spieler und als Organisator von Turnieren und Meisterschaften: Sebastian Kranitz, studierter Bachelor der technischen Logistik, Spieler in der 2. Pfalzliga West, Sportwart beim 1. TTC Pirmasens und im Bezirk.

Dabei war er zunächst Schwimmer und nach eigenen Worten mit mäßigem Erfolg beim SV Blau-Weiß Pirmasens aktiv. Mit zwölf Jahren fing Sebastian Kranitz beim TTC Gersbach mit dem Tischtennissport an. Ralf Sprau hieß sein erster Trainer. Nach einem Jahr im Schülerbereich fehlte es in Gersbach an Mitspielern, also wechselte er zum 1. TTC Pirmasens, der sein Herzensverein wurde.

Siebter bei Jugend-DM

In der Husterhöhschule hatte er eine sehr erfolgreiche Jugendzeit. Die Nachwuchsmannschaft des TTC holte etliche Titel in Pokal und Meisterschaft auf Bezirks- und Pfalzebene. 2011 sicherten sich die Pirmasenser Jungs gar die südwestdeutsche Meisterschaft und qualifizierten sich damit für die nationalen Titelkämpfe im bayrischen Dillingen. Dort belegten Sebastian Kranitz und seine Teamkollegen Tim Dorst, Kevin Podgorski und Hendrik Reichel einen respektablen siebten Platz. „Wir spielen bis heute so zusammen, das gibt es selten“, sinniert Kranitz.

Unorthodoxe Vorhand

Bei den Herren wurde er mit den Pirmasensern 2016/17 Meister der 2. Pfalzliga West, ein Jahr später holte der Mann mit der unorthodoxen Vorhandbewegung mit der zweiten Garde den Titel in der Bezirksliga. „Die Meisterschaft in der Bezirksliga war mir am wichtigsten. Wir haben jahrelang versucht aufzusteigen. Einmal hat es nicht geklappt, als wir punkt- und spielgleich waren, aber das schlechtere Satzverhältnis als der Erste hatten“, erzählt Kranitz.

Erst kommissarisch

Seit 2017 ist er als Funktionär auch auf Bezirksebene tätig. „Thorsten Mehlhorn ist ein guter Freund von mir. Er hat gefragt, ob ich es mir vorstellen kann, Bezirksjugendwart zu sein“, erzählt Kranitz. Er übernahm das vakante Amt kommissarisch. Einen Monat später trat Mehlhorn als Bezirkssportwart zurück. Daraufhin teilte sich der Bezirkssportausschuss, bestehend aus dem Hauensteiner Matthias Reichert, dem Zweibrücker Walter Morgenthaler und eben Kranitz, die Aufgaben des Bezirkssportwarts. Der Gersbacher wurde dann 2018 zuerst kommissarisch „Bezirkshäuptling“, 2019 wurde er dann auch gewählt. „Mich hat die Funktionärsarbeit schon immer interessiert. Manchmal muss man aber auch Entscheidungen treffen, die man persönlich anders sieht“, erklärt er seine Beweggründe für die Amtsübernahme, aber auch die Schwierigkeiten.

Der bei Hager Tehalit beschäftigte Kranitz ist darüber hinaus auch bei Zweiermannschaftsturnieren sehr erfolgreich, überwiegend mit Tim Dorst, mit dem er auch etliche Doppeltitel auf Bezirksebene einheimste. Mit Marcel Eberhahn (TTC Steinalben) gewann er im ostfriesischen Jever den Jever-Cup.

In drei Tischtennisclubs

Kranitz trainiert nicht nur beim 1. TTC, sondern auch beim TTC Gersbach und beim TTC Steinalben. In beiden Vereinen ist er ebenfalls Mitglied.

Der 25-Jährige ist vielfältig sportinteressiert, spielt gelegentlich für den SV Obersimten in der Fußball-C-Klasse. „Ich verfolge generell viele Sportarten“, sagt der Tischtennis-Funktionär, der dies oft an der Seite von Spezi Bernd Heumach (TTC Steinalben) macht. American Football sowohl bei den Pirmasens Praetorians als auch TV-Übertragungen seines Lieblingsteams, den Denver Broncos, schaut er sich gerne an. Künftig will er auch die Mannheimer Handball- und Eishockeyerstligisten näher begutachten.