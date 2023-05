Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dudek – dieser Name bürgt beim SV Hermersberg für fußballerische Qualität. Der Hermersberger Bernd Dudek (52) brachte es bis in die Zweite Bundesliga, sein Sohn Tim (23) glänzt in der aktuellen Landesligamannschaft des SVH als torgefährlicher Mittelfeldspieler.

Bis auf die Zeit von der C-Jugend bis zum ersten Jahr A-Jugend beim FK Pirmasens hat Dudek junior seine gesamte Fußballerzeit beim SV Hermersberg verbracht. 2018/19 wurde er mit