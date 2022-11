Für die Pirmasenser Tierschutzvereine wird es am kommenden Wochenende einen Rekordflohmarkt geben. Größer als je zuvor präsentiert sich die alljährliche Veranstaltung von „Menschen für Tiere“ und dem Tierschutzverein Pirmasens in der Messehalle 6B. Der Erlös geht wie immer in die Tierschutzarbeit. Eine viel größere Halle steht diesmal zur Verfügung. So groß, dass sogar das Café direkt in die Halle einziehen kann. Die gute Nachricht ist, dass es keine Preiserhöhung gibt, versichert Waltraud Prokopeck, Kassenwartin des Vereins Menschen für Tiere. „Die Menschen sollen wenigstens einen Tag erleben können, ohne dass überall alles teurer wird“, findet die Tierschützerin. Drei Wochen lang hat Prokopeck gemeinsam mit Gisela Laux und weiteren Helfern das Angebot in der Halle aufgebaut. Wunderschönes Geschirr, gerahmte Bilder und Kinderwagen seien im Angebot, erzählt Laux begeistert. Ihre Favoriten sind ein 1,1 Meter hoher Porzellanhund sowie ein Globus, der in einer Holzaufhängung schwebt. Ganz billig ist der Porzellanhund allerdings nicht. 250 Euro stehen auf dem Preisschild. Der Hund ist eines der mit Abstand teuersten Objekte. Doch Prokopeck ist sich sicher, dass er das Doppelte wert ist. Das hat sie recherchiert. Dazu kommt ein riesiges Arsenal an Küchengeräten, eine große Auswahl an Weihnachtsschmuck, Tierkäfigen und Geschirr in allen Variationen: Alles wird auf Tischen präsentiert und vieles für weniger als einen Euro verkauft. Die Vereine haben Unterstützung von der Wasgau AG erhalten, die praktische Rollwagen stiftete, damit die Waren einfacher aus dem Lager zu den Präsentationstischen gebracht werden konnten. Das sei eine riesige Hilfe, betont Prokopeck, die seit Tagen geschlaucht nach Hause kommt, aber zufrieden ist mit dem, was sie tut. Sie freut sich auf den Weihnachtsflohmarkt für den guten Zweck. Immerhin seien das letzte Mal mindestens 1000 Besucher durch die Halle geschlendert. Auf so einen Besucherstrom hoffen alle auch in diesem Jahr, denn der gesamte Erlös wird verwendet, um Tierarztrechnungen und Futter zu bezahlen. „Wir brauchen das Geld“, betont die Tierschützerin. Der Tierheim-Flohmarkt ist am 3. und 4. Dezember sowie 7. und 8. Januar, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang der Messe Pirmasens.