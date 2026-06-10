In Pirmasens zählt die Tierschutzpartei vier Mitglieder. Warum nimmt Bernd Kriebel den OB-Wahlkampf in Pirmasens trotz dieser kleinen Basis auf sich?

Von den vier Mitgliedern der Tierschutzpartei in Pirmasens waren am Dienstag nur drei anwesend, ein Mitglied war krank. Damit wurde die vorgeschriebene Mindestzahl für die Wahlversammlung knapp erreicht. Unterstützerinnen und Unterstützer für Kriebel kamen zusätzlich aus dem Landkreis und aus Landau, entsandt von der Partei „Klimaliste“. Tierschutzpartei und Klimaliste bereiten derzeit eine Fusion vor, berichtet Kriebel, einer der drei Bundesvorsitzenden der Tierschutzpartei.

„Es geht um demokratische Prozesse, da muss mehr als einer kandidieren“, begründete Kriebel seine auf den ersten Blick aussichtslose Kandidatur. Für einen lebendigen politischen Prozess müssten weitere Stimmen im Wahlkampf zu hören sein, sagt der Kandidat. Er verweist auf fehlende Perspektiven für junge Menschen, den defizitären Haushalt und das angeschlagene Krankenhaus, das die Stadtkasse zusätzlich belaste.

„Klare Stimme für den Tierschutz“

Kriebel will sich für mehr Klimaschutz, mehr Grün in der Stadt und weniger Versiegelung einsetzen – und „eine klare Stimme für den Tierschutz“ sein. Als Oberbürgermeister würde er das Tierheim verlässlich fördern, nennt er als Beispiel. Außerdem schlägt er vor, die Hundesteuer in eine Art Krankenversicherung für Hunde umzuwandeln.

Die Tierarztkosten seien in den vergangenen Monaten stark gestiegen; viele Tierhalterinnen und Tierhalter wüssten nicht mehr, wie sie das bezahlen sollen. „Wir brauchen eine klare Stimme für den Tierschutz, weniger Leid für Tiere und eine klare Haltung gegen die Jagd“, betont Kriebel – eine Position, die ihn in Gegensatz zum amtierenden Oberbürgermeister und Jäger Markus Zwick (CDU) bringt.

Für die Leerstände in der Innenstadt regt Kriebel den Aufkauf betroffener Immobilien an, deren Sanierung und anschließende Neuvermietung. Aktuell scheitere die Vermietung an fehlender Modernisierung. Finanziell könne die Stadt durch eine effektivere Beantragung von Fördermitteln entlastet werden. „Es fehlt an Personal für die Abholung von Fördermitteln“, sagt der Kandidat. Lob findet er für das Quartiersmanagement, das er als „vorbildlich“ bezeichnet.

Kriebel, 1964 in Mannheim geboren, lebt seit sieben Jahren in Höhfröschen – wegen der Familie, wie er am Dienstag sagte. Beruflich war er im öffentlichen Dienst als Sachgebietsleiter für erneuerbare Energien tätig, unter anderem in der Sanierung öffentlicher Gebäude. Derzeit befindet er sich in der Passivphase der Altersteilzeit. In der Tierschutzpartei ist er seit sieben Jahren, er hat zwei Hunde. Seine Frau Manuela Baker-Kriebel sitzt seit der vergangenen Kommunalwahl im Bezirkstag Pfalz. Bei dieser Wahl erzielte die Tierschutzpartei 3,8 Prozent der Stimmen und damit einen Sitz. Bei der jüngsten Bundestagswahl kam die Partei auf 2,1 Prozent der Zweitstimmen.

Info

Für die Oberbürgermeister-Wahl in Pirmasens gibt es bisher drei Kandidaten. Neben Bernd Kriebel (Tierschutzpartei) treten Amtsinhaber Markus Zwick (CDU) und Christian Hofer (AfD) an. Wahlvorschläge können laut Stadtverwaltung noch bis 20. Juli eingereicht werden. Die Wahl ist für Sonntag, 6.September, terminiert.