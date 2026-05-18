Jahr für Jahr werden etliche Wildtiere durch Feuerwerk verletzt oder getötet. Ein 17-jähriger Tierschützer aus der Südwestpfalz hat einen Film darüber gedreht.

Wenn an Silvester oder bei großen Festen ein buntes Feuerwerk den Nachthimmel zum Leuchten bringt, sorgt das meist für staunende Gesichter. Was für Beobachter und Feiernde ein hübsches Schauspiel ist, bedeutet für Tiere Angst, Schmerz und – viel zu oft – den Tod. „Böllern ist die Hölle für Tiere. Das weiß jeder, der Hunde hat“, sagt Tristan von Keitz. Der 17-Jährige ist leidenschaftlicher Naturfotograf und -filmer, engagiert sich ehrenamtlich im Tierschutz. Früher habe er selbst geböllert, gibt er offen zu. „Aber inzwischen habe ich gemerkt, wie schlimm das für Wildtiere ist“, ergänzt er.

Der junge Südwestpfälzer hat sich zum Ziel gesetzt, andere Menschen aufzuklären. „Es geht nicht darum, Leuten vorzuschreiben, was sie tun und lassen sollen“, betont von Keitz. Viel mehr wolle er zeigen, welche Folgen Feuerwerke haben können. „Es geht darum, die Leute aufzurütteln und bestenfalls zum Umdenken zu bewegen“, so der 17-Jährige.

„Wir spielen niemandem etwas vor“

Aus diesem Anliegen entstand ein Projekt – und ein Film. Gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Filmkumpel Julius Kortlepel hat von Keitz eine rund 16-minütige Dokumentation gedreht. „Ist doch nur einmal im Jahr ...“ lautet der Titel des Kurzfilms, den die beiden kostenlos auf Youtube veröffentlichten.

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In Summe haben von Keitz und Kortlepel etwa ein halbes Jahr lang an dem Projekt gearbeitet. Für ihre Aufnahmen haben die beiden Teenager unter anderem in der Silvesternacht den Tiernotruf Bonn begleitet und die bis dato größte Anti-Feuerwerksdemo Deutschlands besucht. Tristan von Keitz betont, dass der Film nichts beschönigen und ebenso wenig überdramatisieren will. „Wir spielen niemandem etwas vor. Wir zeigen einfach, wie es ist“, so der Südwestpfälzer.

Niederlande als positives Beispiel

In der Bonner Silvesternacht wurden besonders Wildvögel in Mitleidenschaft gezogen. Das ist im Film zu sehen – allerdings nur zum Teil, wie von Keitz berichtet: „Wir hatten noch etliche Aufnahmen, die wir gar nicht zeigen können, weil sie viel zu brutal sind.“ Die Tiere, die in der Doku gezeigt werden, wurden allesamt lebend gefunden und von Experten versorgt, ergänzt von Keitz. „Aber keines davon hat überlebt.“

Der 17-Jährige hofft, dass Deutschland in Zukunft dem Beispiel der Niederlande folgt und private Feuerwerke grundsätzlich verbietet. „Das würde ich mir wirklich wünschen. Das ist noch ein sehr weiter Weg, aber die Niederlande zeigen, dass ein Verbot nicht unmöglich ist“, sagt der Naturfilmer und ergänzt: „Mir geht es dabei gar nicht ausschließlich um Tiere. Die Leute gefährden damit sich selbst und andere. Jedes Jahr liest man von verlorenen Fingern und Toten.“

Unterstützung vom Vorbild

Mit seiner Hoffnung auf ein Verbot ist Tristan von Keitz nicht allein. Im März diesen Jahres fand die bisher größte Demo gegen Feuerwerke in Deutschland statt – rund 1500 Teilnehmer waren aus der ganzen Bundesrepublik nach Bonn gekommen. Vor Ort konnten von Keitz und Kortlepel bekannte Stimmen aus der Tierschutz-Szene für ihren Film gewinnen. Darunter der Biologe, Forschungstaucher und Naturfilmer Robert Marc Lehmann, dessen Youtube-Account über eine Million Menschen abonniert haben. „Es gibt kein einziges Pro-Argument. Also lasst uns diesen Scheiß verändern!“, fordert Lehmann in dem Film.

Tristan von Keitz (links) und sein Filmpartner Julius Kortlepel (rechts) mit dem Youtuber Robert Marc Lehmann bei der Großdemo gegen Feuerwerke in Bonn. Foto: von Keitz/oho

Für Tristan von Keitz ist Lehmann eine Art Vorbild. „Ich schaue schon lange seine Videos und hätte nie gedacht, ihn mal in einem meiner Filme dabei zu haben“, sagt der 17-Jährige. Von der Millionen-Marke ist der junge Mann, der sich in Pirmasens zum Mediengestalter ausbilden lässt, zwar noch ein bisschen entfernt, aber inzwischen hat er selbst eine beachtliche Reichweite. 62.500 Menschen verfolgen, was der Südwestpfälzer bei Instagram postet.

Reichweite für Gutes nutzen

„In den letzten Wochen und Monaten ist es echt abgegangen“, sagt von Keitz über das rasante Wachstum seiner Followerschaft. Aber: „Follower und Likes sind mir eigentlich egal. Ich will meine Reichweite nutzen, um aufzuklären und Gutes anzustoßen.“

Die wachsende Bekanntheit sorgt dafür, dass ihn nicht nur positive Kommentare zu seiner Arbeit erreichen. „Es gibt immer eine Gegenseite – das gehört dazu und ist auch gut so“, meint der 17-Jährige. Mindestens 80 Prozent der Rückmeldungen zum Feuerwerk-Film sind laut von Keitz dennoch positiv. Insgesamt sei – trotz aller Emotionalität – dieses Thema noch relativ harmlos, berichtet der Naturfilmer. Er habe schon ganz andere Erfahrungen machen müssen: „Ich habe an einem Projekt über Zoos und Zirkusse gearbeitet. Nach einem ersten Trailer habe ich sogar Morddrohungen bekommen. Deshalb ist der fertige Film bisher nicht erschienen.“ Das bedeute aber nicht, dass er sich von den Drohungen einschüchtern lasse, betont er: „Der Film wird definitiv noch kommen, aber ich fange noch mal neu an.“

Zwischen Kanada und Pfälzerwald

Abseits davon habe von Keitz noch mehrere weitere Projekte im Hinterkopf. Unter anderem hoffe er, bald in Afrika und Kanada Tiere und Landschaften fotografieren zu können.

Diesen Sperlingskauz – die kleinste Eulenart Europas – hat Tristan von Keitz im Pfälzerwald fotografiert. Foto: von Keitz/oho

Das bedeute aber nicht, dass es ihn zwangsläufig in die Ferne ziehe, wie er klarstellt: „Ich liebe die Natur in der Pfalz!“ Stolz ist er beispielsweise auf seine Fotos vom Sperlingskauz – der kleinsten europäischen Eulenart. Sein großes Ziel sei, schon bald Fotos und Videos von Luchsen im Pfälzerwald aufzunehmen. „Das wird sehr schwer“, weiß der Naturfilmer, freut sich aber zeitgleich auf die Herausforderung: „Das macht die Pfalz aus, dass wir so viel Cooles direkt vor der Haustür haben.“

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