Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei gegen einen Winzler, der mit einem Tellereisen eine Katze gefangen hat. Der Fall wurde durch eine Whistleblowerin bekannt.

Die Polizei war am 19. Mai in die Bottenbacher Straße gerufen worden, weil dort eine Katze in einer Falle lag. Laut Lisa Redegeld von der Tierschutzorganisation Peta habe die Polizei die Katze befreit, die dann umgehend die Flucht ergriff. Wem das Tier gehört, sei derzeit unbekannt, sagte Redegeld. Um es zu fangen, war ein Tellereisen eingesetzt worden – ein Gerät, das früher von Jägern eingesetzt wurde, was schon lange verboten ist.

Der Einsatz solcher Tellereisen füge den Tieren erhebliche Schmerzen und Verletzungen zu, erläuterte die Tierschützerin. Tierschutzrechtlich sei dies äußerst bedenklich, weshalb Peta das Veterinäramt um eine Überprüfung gebeten habe. Außerdem sei Strafanzeige gegen die Grundstückseigentümer erstattet worden. „Der Tierquäler, der dieses illegale Tellereisen ausgelegt hat, muss dringend zur Rechenschaft gezogen werden“, so Lisa Redegeld, die befürchtet, dass die geflohene Katze ohne Hilfe schwer verletzt sterben könnte. Redegeld bittet Anwohner der Bottenbacher Straße, die das Tier kennen, um Hinweise zu dessen Verbleib, damit Hilfe organisiert werden kann. Hinweise könnten auch an den Pirmasenser Tierschutzverein gegeben werden.

Nutzung seit 90 Jahren verboten

Polizeisprecher Thomas Krämer bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Die Katze sei mit der Pfote in dem Tellereisen eingeklemmt gewesen. „Gegen den mutmaßlichen Verantwortlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet“, so Krämer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens dauern derzeit noch an.

Die Nutzung von Tellereisen ist seit 1995 in der Europäischen Union verboten, erläuterte Peta-Sprecherin Redegeld. In Deutschland ist ihr Einsatz durch das Jagdrecht sogar schon seit 1934 verboten. Die Fallen dürften jedoch weiterhin verkauft werden. Peta fordere seit Langem ein Verkaufsverbot.

Der Fall der Katze in Winzeln ist nur an die Öffentlichkeit gekommen, weil Zeugen die Tat und den Polizeieinsatz über das Whistleblower-Formular auf der Internetseite von Peta gemeldet hatten. Auf der Internetseite tierquaelerei.de kann jeder auch Fotos sowie andere Beweise hochladen. Die Daten werden von Peta vertraulich behandelt, so die Sprecherin.