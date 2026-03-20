Laura Bohne begleitet Hunde und Katzen. Ziel ist eine artgerechte Ernährung der Tiere, die Beschwerden lindern soll.

Die 28-jährige Pirmasenserin Laura Bohne hat im Februar in der Adam-Müller-Straße eine Tierheilpraxis eröffnet. Neben dem Verkauf von Ernährungsprodukten begleitet sie Hunde und Katzen therapeutisch. Ihren Schwerpunkt legt sie auf Darmgesundheit sowie Allergien und Unverträglichkeiten.

Tierheilpraktiker behandeln gesundheitliche Probleme bei Tieren mit naturheilkundlichen Methoden. Zum Einsatz kommen Homöopathie, Akupunktur, Kräuterheilkunde und anderen alternativen Verfahren. Zwei Jahre studierte Bohne berufsbegleitend Tierheilkunde. Inzwischen ist sie „zertifizierte Tierheilpraktikerin“ und „zertifizierte Phytotherapeutin“.

Mit Tieren aufgewachsen

„Während meines Studiums lebte ich noch in Bayern und arbeitete als Industriekauffrau“, sagt sie. Bohne ist mit Hunden und Pferden aufgewachsen. Ein eigener Hund mit Magen-Darm-Beschwerden brachte sie dazu, sich intensiver mit Tierernährung zu beschäftigen – ein Auslöser für ihre berufliche Neuorientierung. Nun ist sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt und gespannt, wie ihr Angebot angenommen wird.

Wichtig ist Bohne, Beschwerden mit altbewährten, möglichst milden, unschädlichen und artgerechten Methoden zu lindern – ähnlich wie in der Humanheilkunde. Dafür hat sie Fortbildungen in Pflanzenheilkunde absolviert. „Ich sehe das Lebewesen ganzheitlich im Zusammenhang von Körper, Geist, Seele und Umwelt. Nicht Symptome, sondern die oft komplexen Ursachen sollen erkannt, vermieden und beseitigt werden“, sagt sie.

Einen Schwerpunkt setzt Bohne auf die biologische Ernährung von Hunden und Katzen. Entsprechende Produkte führt sie in ihrer Praxis. „Die biologisch-artgerechte Rohfütterung, kurz Barf genannt, ist für Hunde meiner Meinung nach die beste Ernährungsform“, erklärt sie. Die Ernährung basiert auf rohen Zutaten wie Fleisch, Innereien, Knochen und Gemüse und orientiert sich am Fressverhalten von Wölfen.

Nassfutter, das dem nahekommt, bietet Bohne ebenfalls an. Auf Trockenfutter verzichtet sie ganz. „Das ist, als würden wir Menschen uns ausschließlich von Cornflakes und Chips ernähren“, sagt sie. Wichtiger sei, was Tiere in freier Natur fressen würden. Marketing rund um Hundefutter bewertet sie kritisch: „Gerade bei Welpenfutter läuft eine große Marketing-Maschinerie. Warum sollte ein Welpe anderes Futter bekommen als ein ausgewachsener Hund?“ Ein Indikator für Gesundheit sei der Stuhlgang: „Je weniger Stuhlgang ein Hund hat, umso besser.“

Futter in den Blick nehmen

Ziel ihrer Arbeit ist es, für das Thema Fütterung zu sensibilisieren und Halter bei bewussten, informierten Entscheidungen zu unterstützen. Um Stress zu vermeiden, bietet Bohne Hausbesuche an – vor allem für Katzen, die ihr gewohntes Terrain ungern verlassen. „Viele Tiere haben zu viel Stress, weil man sie nicht mehr richtig Tier sein lässt. Hunde und Katzen werden wie Kinder verhätschelt, Herdenhunde leben in Wohnungen. Da sind Störungen vorprogrammiert“, meint sie.

Ihre Praxis führt Bohne derzeit nebenberuflich zu ihrer Tätigkeit bei der Sparkasse Südwestpfalz. „Nicht jeder nimmt Heilpraktiker ernst, das ist bekannt“, sagt Bohne. Es gebe aber Vorteile gegenüber der Schulmedizin: „Durch die Schulmedizin sind wir verwöhnt: Wir erwarten schnelle Lösungen.“ In der Naturheilkunde werde das Lebewesen ganzheitlich betrachtet. Ihr Leitmotiv laute daher: „Aus Liebe zum Tier. Aus Überzeugung zur Natur.“