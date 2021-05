Diese Woche präsentiert das Tierheim gleich zwei Tiere: Die beiden Biewer-Yorkshire-Terrier Mickey und Minnie. Die Hunde seien zwei absolut herzige und unkomplizierte Biyoks und suchen ein gemeinsames Zuhause, schreibt das Tierheim. Mickey (kastriert, weiß/braun) und Minnie (schwarz/weiß) kamen als Abgabehunde in die Einrichtung am Pirmasenser Sommerwald. Da die beiden Hunde ihr gesamtes Leben gemeinsam verbracht haben, würde das Tierheim sie auch gerne zusammen vermitteln. Die Biewer-Yorkshire-Terrier sind im Oktober 2018 geboren. Sie seien sehr menschenbezogen. Mit anderen Hunden im Tierheim haben sie den Angaben zufolge kein Problem gehabt. Außerdem haben Mickey und Minnie früher mit Kindern zusammengelebt. Das Tierheim bezeichnet sie daher als „unkomplizierte Hunde“. Wer sich für die beiden Vierbeiner interessiert, soll sich bei der Einrichtung melden. Das Tierheim Pirmasens hat die Telefonnummer 06331/65977 und ist per E-Mail an info@tierheim-pirmasens.com erreichbar.