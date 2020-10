Das Tierheim meldet diesmal gleich zwei „Tiere der Woche“: die Katzen Timmy und Timon. Sie seien bereits Anfang Juni ins Tierheim gekommen und nun endlich bereit für die Vermittlung. Das genaue alter der beiden Katzen kennt das Tierheim nicht. Die Verantwortlichen gehen aber davon aus, dass Timmy mindestens zwölf Jahre alt ist und Timon mindestens acht. „Da insbesondere Timmy schon recht betagt ist und auch Timon nicht mehr der Jüngste, wäre es schön wenn sie ganz bald ein Zuhause finden“, schreibt sie.

Timmy habe bei Ankunft eine schwere chronische Ohren- und Nasennebenhöhlenentzündung gehabt. Letztere musste sogar operativ versorgt werden, ebenso wie seine Zähne die in einem desolaten Zustand gewesen seien. Er habe das aber ganz brav mitgemacht und sei ein sehr geduldiger Patient. Nach wie vor benötige er täglich Ohrentropfen und Pflege.

Timon mussten ebenfalls die Zähne unter Narkose teilweise gezogen, beziehungsweise die abgebrochenen Reste entfernt werden. Er habe eine leichte Schilddrüsenüberfunktion die aber medikamentös gut eingestellt ist. Beide Tiere seien sehr menschenbezogene, verschmuste und liebenswerte Kater. Bislang waren sie Freigang gewohnt und das sollte auch künftig in gesichertem Rahmen wieder möglich sein. Wer den beiden Katern gemeinsam ein Zuhause schenken möchte, meldet sich im Tierheim unter Telefon 06331-65977 oder per Mail an Info@tierheim-pirmasens.com.