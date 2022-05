Diese Woche präsentiert das Pirmasenser Tierheim gleich drei Tiere: Mila, Luca, Bobby sind alle 2019 geboren und erst seit einigen Tagen in der Einrichtung am Sommerwald. Das Hundetrio sei klein, kompakt und einfach herzig. Alle drei liebten Spaziergänge und schließen sich schnell den Mitarbeitern und Gassigehern an. Noch müssten sie viel lernen, seien aber willig und den Menschen zugewandt. Bobby (mit den kurzen Beinen) sei ein wenig forscher, Mila und Luca bräuchten ein wenig mehr Zeit, bis sie auftauen. Sei das Eis erst mal gebrochen, seien sie sehr zutraulich. Die drei sind kleine Hunde, wünschen sich laut dem Tierheim aber trotzdem ein aktives Leben. Sie seien alle keine Stubenhocker, sondern möchten einiges erleben. Wie die meisten Junghunde bräuchten Sie noch etwas Erziehung. Sie seien sicher auch für ambitionierte Anfänger geeignet. Das Tierheim vermittelt die drei einzeln, gerne zu vorhandenen Hunden. Gerade den etwas Schüchternen würde das gut tun. Wer Mila, Luca oder Bobby kennenlernen möchte, kann sich im Tierheim melden, Telefon 06331 65977, Email: anfragen@tierheim-pirmasens.de.