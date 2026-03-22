Ein verdächtiger Geruch hat am Freitagmittag, 20. März, zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz im Leibniz-Gymnasium in Pirmasens geführt. Der Geruch wurde in der Turnhalle festgestellt, die Feuerwehr konnte jedoch keine giftigen oder gesundheitsgefährdenden Gase feststellen. Acht Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren klagten über leichte Atemwegsreizungen, benötigten jedoch keinen Rettungswagen.

Der Sportunterricht konnte danach fortgesetzt werden. Während des Einsatzes musste die Christiansgasse kurzzeitig gesperrt werden. Mithilfe der Schulleitung konnte laut Polizei im Nachgang ermittelt werden, dass ein 17-jähriger Schüler versehentlich ein Tierabwehrspray versprüht hatte. Die Abteilung für Jugendstrafsachen bei der Polizeiinspektion Pirmasens führt die Ermittlungen fort.