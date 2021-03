Der Zwergpinscher Captain Hook ist vor einigen Tagen ins Tierheim gekommen – davor hatte er etliche Stationen durchgemacht. Nun soll alles besser werden, heißt es aus dem Tierheim. Hook sei ein lustiger und lieber Kerl. Der Hund wurde 2009 geboren und ist kastriert. Rassetypisch ist er – trotz fortgeschrittenen Alters – sehr bewegungsfreudig, quirlig und immer ein wenig hektisch. Auf einem Auge ist Hook blind, auf dem anderen sieht er wohl auch nicht mehr besonders gut. Das Tierheim kündigt an, das noch genauer zu untersuchen. Den Hund störe die Einschränkung nicht: Selbst in unbekanntem Gelände bewege er sich recht souverän. „Ab und an ist er etwas unsicher, orientiert sich aber gut an seinem menschlichen Begleiter“, so das Tierheim. Beim Spaziergang sei er gut ansprechbar, streite aber durchaus an der Leine, wenn man ihm das durchgehen lässt. Stört man ihn, lasse er nach. Hook habe großen Spaß am Schnüffeln, damit könne man ihn begeistern. Das Tierheim sucht „ein wirklich wunderbares, letztes Zuhause. Pinscherfreunde werden an dem lieben Kerl ihre Freude haben“. Ob er sich mit anderen Hunden versteht, müsse man im Einzelfall ausprobieren.

Kontakt