Zorro, ein großer, imposanter Jagdhund, wurde abgegeben, weil seine Familie nicht mehr mit ihm zurechtkam, berichtet das Tierheim-Team. Der Schwarzwälder Schweißhund wurde am 12. September 2012 geboren. „Ob er aktiv jagdlich geführt war, wissen wir nicht mit Sicherheit. In der letzten Zeit sicherlich nicht, denn er ist etwas außer Form und ein wenig übergewichtig“, so das Tierheim.

Der Hund habe sich recht friedlich gezeigt und auch mit Unbekannten umgänglich. Er erwarte noch nicht viel vom Menschen und tendiere am Anfang dazu, selbst zu bestimmen, wo es langgeht. „Sprich: Nase auf den Boden und los.“ Macht man sich mit ihm vertraut, werde er zutraulicher und zugänglicher. Im Tierheim akzeptiere er Grenzen bislang gut, auch Besuche bei der Tierärztin seien problemlos verlaufen. Das Tier hat Epilepsie.

Für Zorro wünscht sich das Heim Jagdhund- oder Rasseliebhaber, die dem Senior ein gemütliches, aber dennoch aktives Zuhause bieten.

Kennenlernen

Wer sich für Zorro interessiert, kann beim Tierheim einen Termin zum Kennenlernen vereinbaren: Telefon 06331/65977, E-Mail info@tierheim-pirmasens.com.