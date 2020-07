Den dreijährigen anatolischen Hirtenhund Baron präsentiert das Pirmasenser Tierheim als „Tier der Woche“. Seit März 2019 befinde sich der nicht kastrierte Vierbeiner bereits in der Obhut des Tierheims. Den Verantwortlichen sei von Anfang an klar gewesen, dass es wohl nicht einfach werde, ein passendes Zuhause für Baron zu finden. Der Herdenschutzhund sei kein großer Freund von Begegnungen mit fremden Menschen und trete diesen stets mit Misstrauen und Skepsis gegenüber. In „seinem“ Territorium zeige er auch ganz deutlich an, dass besser niemand auf die Idee kommen sollte, es auch nur in die Nähe des Zauns zu wagen. Allerdings habe sich der Kreis der Bezugspersonen des Hundes stetig erweitert. Es sei auch für fremde Personen durchaus möglich, Freundschaft mit Baron zu schließen, entsprechend Zeit, Geduld und Kompetenz vorausgesetzt. Habe er jemanden erst in sein Herz geschlossen, sei er absolut loyal, anhänglich und „eine echte Schmusebacke“. Wer einmal zum Kreise „seiner“ Menschen gehöre, habe dort dauerhaft seinen Platz gefunden.

Baron reagiert laut Tierheim stark auf Bewegungsreize, insbesondere bei Radfahrern sei Vorsicht geboten. Er werde und müsse auch künftig auf Spaziergängen mit einem Maulkorb gesichert werden. Er zeige sich mit Hündinnen gut verträglich, sei aber nicht besonders sicher im Umgang mit anderen Hunden. Das Tierheim sieht Baron im neuen Zuhause eher als Einzelhund, würde aber die Vermittlung zu einer passenden Hündin nicht ausschließen. Die Verantwortlichen schreiben: „Wir wünschen uns für Baron Menschen mit Erfahrung in der Haltung dieses Hundetyps, die ihn sicher führen und ihn seinen Bedürfnissen entsprechend halten und anleiten können.“ Wer Interesse an Baron hat oder weitere Informationen möchte, kann sich an das Tierheim wenden, Telefon 06331/65977.