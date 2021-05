Das Tierheim Pirmasens sucht für Rattenmännchen Manfred ein artgerechtes Zuhause mit passenden Artgenossen. Manfred wurde in der Stadt gefunden. Kein Eigentümer, der ihn vermisst, hat sich gemeldet, berichten die Mitarbeiter. Das Team will das Tier demnächst kastrieren. Manfred sei eine sehr aufgeschlossene Ratte. „Sein genaues Alter wissen wir nicht, schätzen ihn aber noch sehr jung“, heißt es vom Tierheim-Team. Das Tierheim bietet potenziellen neuen Besitzern an, bei der Vergesellschaftung zu helfen. Diese Einführung von Ratten in ein neues Rudel kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ratten verteidigen ihr Revier gegen Fremde und müssen daher langsam an einen neuen Artgenossen gewöhnt werden.

Kontakt

Wer sich für Rattenmännchen Manfred interessiert, kann sich telefonisch oder per E-Mail beim Pirmasenser Tierheim melden: 06331/65977, info@tierheim-pirmasens.com. Dann wird ein Termin vereinbart.